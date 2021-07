Populismi al tramonto ma non basta godersi lo spettacolo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 luglio 2021) Si potrebbe ironizzare a lungo sulloincredibile offerto in questi giorni dal Movimento 5 stelle e si potrebbe infierire quanto si vuole su tutto ciò che questoci dice sulla vera natura del grillismo, sulla sua identità e sulla sua sostanziale incompatibilità con il principio di realtà. Ma una volta messa da parte la tentazione malmostosa di voler sparare sulla croce (giallo)rossa si potrebbe spendere qualche minutino per ringraziare il Movimento 5 stelle, a nome di tutta l’Europa, per quello che ha fatto in questi anni e in particolare per quello che sta facendo nelle ultime ore. Non svenite, provate a seguire il ragionamento. La ...