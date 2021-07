Pomeriggio 5, altra rivoluzione: a cosa "costringono" Barbara D'Urso, sussurri da Mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) Al centro del gossip televisivo c'è sempre Barbara D'Urso. Di lei si è molto parlato nelle ultime settimane, tra tagli, ridimensionamenti e restringimenti che la dovrebbero riguardare a Mediaset. Certo, lascerà lo spazio domenicale che conduceva da qualche anno, in soffitta sia Domenica Live sia Live-Non è la D'Urso. Ma le novità dovrebbero riguardare anche Pomeriggio 5, il programma pomeridiano che conduce ogni giorno su Canale 5. Secondo quanto anticipa TvBlog, infatti, Pomeriggio 5 cambierà forma: si presenterà al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Al centro del gossip televisivo c'è sempreD'. Di lei si è molto parlato nelle ultime settimane, tra tagli, ridimensionamenti e restringimenti che la dovrebbero riguardare a. Certo, lascerà lo spazio domenicale che conduceva da qualche anno, in soffitta sia Domenica Live sia Live-Non è la D'. Ma le novità dovrebbero riguardare anche5, il programma pomeridiano che conduce ogni giorno su Canale 5. Secondo quanto anticipa TvBlog, infatti,5 cambierà forma: si presenterà al pubblico della rete ammiraglia, da ...

