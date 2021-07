Polizia in festa all’Oasi Park di Cinecittà: musica e spettacolo per una serata di grande successo (Di lunedì 5 luglio 2021) grande successo per la seconda edizione della festa dell’Estate del Mosap, che si è svolta presso l’Oasi Park di Cinecittà. Un momento ludico di condivisione, presentato dal giornalista Fabrizio Pacifici e dall’attrice Antonella Salvucci, che hanno regalato un sorriso e qualche ora di spensieratezza ai piccoli ospiti della casa famiglia Ain Karim. L’evento, patrocinato dal Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), e che ha visto la presenza del coordinatore delle Specialità della Polizia di Stato Massimo Tunzi, del segretario regionale del Lazio Lorenzo Vacca, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021)per la seconda edizione delladell’Estate del Mosap, che si è svolta presso l’Oasidi. Un momento ludico di condivisione, presentato dal giornalista Fabrizio Pacifici e dall’attrice Antonella Salvucci, che hanno regalato un sorriso e qualche ora di spensieratezza ai piccoli ospiti della casa famiglia Ain Karim. L’evento, patrocinato dal Movimento Sindacale Autonomo di(Mosap), e che ha visto la presenza del coordinatore delle Specialità delladi Stato Massimo Tunzi, del segretario regionale del Lazio Lorenzo Vacca, è ...

Advertising

fanpage : La Polizia interviene ma lascia continuare la festa. - CorriereCitta : Polizia in festa all’Oasi Park di Cinecittà: musica e spettacolo per una serata di grande successo - AGR_web : Festa dell'estate della Polizia all'Oasi Park Grande successo per la seconda edizione della festa dell’estate del M… - Giorno_Legnano : Festa da 50 persone interrotta dalla polizia locale di Legnano - Yogaolic : #Legnano Festa da 50 persone interrotta dalla polizia locale di Legnano -