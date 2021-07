“Poco prima di morire…”. Morte Carla Fracci, solo ora il marito rivela i suoi ultimi istanti di vita (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo: dal Sudafrica al Giappone, da New York e da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su di lei da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”. Parlava così a nemmeno 24 ore dalla scomparsa di Carla Fracci il marito Beppe Menegetti. Dopo Poco più di un mese dalla sua scomparsa, il regista teatrale Beppe Menegatti ha voluto ricordare la moglie Carla Fracci durante il Festival Internazionale della Danza 2021. A portare su un altro livello la loro storia, nel 1969, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo: dal Sudafrica al Giappone, da New York e da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su di lei da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”. Parlava così a nemmeno 24 ore dalla scomparsa diilBeppe Menegetti. Dopopiù di un mese dalla sua scomparsa, il regista teatrale Beppe Menegatti ha voluto ricordare la mogliedurante il Festival Internazionale della Danza 2021. A portare su un altro livello la loro storia, nel 1969, ...

