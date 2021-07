PlayStation vs Xbox tra Housemarque e Bethesda: 'le acquisizioni sono radicalmente diverse' (Di lunedì 5 luglio 2021) Dell'acquisizione di Housemarque si è parlato molto, e alcuni hanno pensato che questa manovra di Sony fosse in risposta all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Ma le due operazioni possono dirsi simili? Secondo l'opinione di GamesIndustry non è proprio così. Come riportato dall'articolo, Sony ha una serie di partner stretti in tutto il settore e per la società è importante proteggere i suoi interessi e garantire che i suoi partner chiave siano a sua disposizione. Tuttavia la strategia di acquisizione di Sony è più ponderata rispetto alle fusioni e acquisizioni che avvengono oggi, soprattutto risulta essere in ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Dell'acquisizione disi è parlato molto, e alcuni hanno pensato che questa manovra di Sony fosse in risposta all'acquisizione dida parte di Microsoft. Ma le due operazioni posdirsi simili? Secondo l'opinione di GamesIndustry non è proprio così. Come riportato dall'articolo, Sony ha una serie di partner stretti in tutto il settore e per la società è importante proteggere i suoi interessi e garantire che i suoi partner chiave siano a sua disposizione. Tuttavia la strategia di acquisizione di Sony è più ponderata rispetto alle fusioni eche avvengono oggi, soprattutto risulta essere in ...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStation vs #Xbox tra Housemarque e Bethesda: 'le acquisizioni sono radicalmente diverse'. - stefanodonno75 : Videogiochi, Console e Accessori Scopri la nostra selezione di : Bestseller, Promozioni, Pre-ordini , Xbox One, Ni… - CaputoItalo : Videogiochi, Console e Accessori Scopri la nostra selezione di : Bestseller, Promozioni, Pre-ordini , Xbox One, Ni… - CeotechI : RT @CeotechI: NACON e RaceWard Studio sono lieti di rivelare nuove immagini di gameplay per RiMS Racing, un nuovissimo concept di simulazio… - xEmaaak : RT @VPLItaly: eSports Italia XBOX e PLAYSTATION passano il turno nella VPL World Cup 2021 qualificandosi ai Quarti di Finale! CONGRATULAZI… -