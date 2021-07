Pistoia Festival con otto concerti: il programma (Di lunedì 5 luglio 2021) Per info e prenotazioni: fabroniana@tiscali.it Il programma prosegue con altri appuntamenti, consultabili su www.cultura.comune.Pistoia.it Il Pistoia Festival è un progetto curato dall'ufficio ... Leggi su gonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Per info e prenotazioni: fabroniana@tiscali.it Ilprosegue con altri appuntamenti, consultabili su www.cultura.comune..it Ilè un progetto curato dall'ufficio ...

Ultime Notizie dalla rete : Pistoia Festival Pistoia Festival con otto concerti: il programma Prosegue il programma del Pistoia Festival 2021, il calendario organizzato dal Comune di Pistoia che per oltre tre mesi offrirà varie iniziative, molte delle quali gratuite, che animeranno l'estate pistoiese. Previsto per ...

Covid Toscana: sono 41 i nuovi casi, l'età media è 31 anni. Otto decessi ... 2.221 a Firenze, 601 a Prato, 631 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a ...importante nella specializzazione intelligente della Toscana" 5 Luglio 2021 FIRENZE - Musart Festival ...

Pistoia Festival con otto concerti: il programma gonews Max Pezzali in concerto a Pistoia: scaletta e info È tutto pronto per il concerto che questa sera, domenica 4 luglio, Max Pezzali terrà nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo a Pistoia. Con “Max90 Live”, il tour prodotto ...

Via al Docufilm festival con i senza casa di piazza Resistenza PISTOIA. «Come se niente fosse» è il film-documentario (nella foto) di Filippo Maria Gori che racconta la vita e i giorni delle persone senza fissa dimora che soggiornavano in piazza della Resistenza, ...

