Pisa | oltre 5mila giovani a rave party a Santa Maria a Monte

(Di lunedì 5 luglio 2021), molti dei quali provenienti dall’estero, stanno partecipando a unnon autorizzato in un terreno privato a Tavolaia, una frazione del comune di). Lungo le strade di accesso all’area è stato predisposto un cordone di forze dell’ordine che hanno istituito tre check point per impedire nuovi arrivi. La gran parte dei partecipanti sono arrivati da fuori Toscana e anche dall’estero (Francia, Spagna, Germania e Belgio le nazionalità più rappresentate). Il, in corso ...

Prosegue da sabato notte un rave party non autorizzato in Toscana, a Tavolaia di Santa Maria a Monte (Pisa) al quale partecipano oltre 6.000 persone. Molti vengono da fuori regione e anche dall'estero (Francia, Spagna, Germania e Belgio le nazionalità più rappresentate). Musica techno 'sparata' dalle casse montate su camion. Lungo le strade di accesso all'area è stato predisposto un cordone di forze dell'ordine che hanno istituito tre check point per impedire nuovi arrivi.