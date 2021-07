Piera Maggio | la mamma di Denise Pipitone contro hater e profili fake

Advertising

wicchywicchy : RT @elisa52562387: Ma come vi permettete a fare violenza verbale sotto i post di Piera Maggio, e Denise, con i vostri commenti schifosi?ma… - CatalinIlaria : RT @elisa52562387: Ma come vi permettete a fare violenza verbale sotto i post di Piera Maggio, e Denise, con i vostri commenti schifosi?ma… - MariaMacca3 : RT @MontegrandeS: Anche ieri a LECCE il mio pensiero a PIERA MAGGIO ???? e finché avrò un pubblico vasto di fronte, lo farò sempre ???? @Missi… - Milenkovvvska7 : RT @MontegrandeS: Anche ieri a LECCE il mio pensiero a PIERA MAGGIO ???? e finché avrò un pubblico vasto di fronte, lo farò sempre ???? @Missi… - nina6801662750 : @lisarebel100 @AlessiaMorani @poliziadistato @ANMagistrati Vergogna!!!! Solidarietà a Piera Maggio!! -

Ultime Notizie dalla rete : Piera Maggio

Come lei stessa ha rivelato, oggi l'ex pm che indagò nel 2004 sulla scomparsa della figlia die Pietro Pulizzi, fa il giudice del lavoro a Sassari. Nelle scorse settimane l'ex pm aveva ...Non si placa il dolore dei genitori,e Piero Pulizzi , stanchi dopo anni di ricerca senza risultati ma profondamente desiderosi di riabbracciare la loro ragazza, che oggi avrebbe 21 anni.Mamma Piera Maggio è diventata emblema di amore materno; le mamme sanno che non si esaurisce il legame madre figlio, nemmeno quando il figlio ti viene strappato dalle braccia e sottratto, non conta la ...Piera Maggio, di scaglia contro gli account fake e gli hater dopo aver letto l’offensivo commento di un account falso, il quale ha scritto ...