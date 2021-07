Phoenix - Milwaukee, a voi: tutto quello che c'è da sapere sulla corsa all'anello (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Finals che nessuno avrebbe immaginato all'inizio di questa postseason marcata da infortuni e colpi di scena partono martedì con il grande punto interrogativo legato alla presenza di Giannis ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) Le Finals che nessuno avrebbe immaginato all'inizio di questa postseason marcata da infortuni e colpi di scena partono martedì con il grande punto interrogativo legato alla presenza di Giannis ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Phoenix-Milwaukee, a voi: tutto quello che c’è da sapere sulla corsa all’anello #NbaFinals - Peppe_Doronzo : RT @parallelecinico: Che la notizia principale per gli appassionati di basket sia la finale con la Serbia di stasera e non che la finale NB… - DottGalletti : RT @parallelecinico: Che la notizia principale per gli appassionati di basket sia la finale con la Serbia di stasera e non che la finale NB… - annamarone : RT @parallelecinico: Che la notizia principale per gli appassionati di basket sia la finale con la Serbia di stasera e non che la finale NB… - TizianoMuliere7 : @4n1mo51t1som1n4 Lucas chi vince l’anello per te: Phoenix o Milwaukee? Io spero Phoenix perché giocano in modo divino. -