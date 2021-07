Philips Brilliance 498P9Z | monitor ultrawide da 49 pollici | perfetto per gaming e lavoro

(Di lunedì 5 luglio 2021)è stato tra i primi produttori dia introdurre display curvida 49per gli utenti aziendali diversi anni fa. Ora le tecnologie si sono evolute eha annunciato il suo nuovo, ideale anche per i giocatori che richiedono schermi di dimensioni elevate senza rinunciare ad un’alta frequenza di aggiornamento. Le grandi dimensioni e la generosa risoluzione offerte dalsignificano che ilpuò sostituire due normali display da 24 o 27 ...

Ultime Notizie dalla rete : Philips Brilliance

Il Fatto Quotidiano

Philips ha presentato un nuovo monitor in formato ultrawide da 49" ideale sia per gli ambiti professionali che per il gaming.