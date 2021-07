Perché Raffaella Carrà era diventata un’icona gay: il suo racconto – Il video (Di lunedì 5 luglio 2021) «Ho cominciato a capire il mondo gay dalla prima “Canzonissima”, quando molti ragazzi mi inviano lettere». Inizia così il 30 novembre del 2018 il racconto di Raffaella Carrà sull’etichetta di icona gay che si era guadagnata nel corso della sua carriera. La presentatrice, scomparsa oggi all’età di 78 anni a causa di una malattia, spiegò senza filtri la propria esperienza con il mondo Lgbtq+. «Ho iniziato a informarmi, anche Perché molte persone dei cast dove ho lavorato erano gay. Mi sono sempre chiesta», proseguiva l’icona, «come’è possibile che esista questo gap tra genitori, figli amici e società di fronte a delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) «Ho cominciato a capire il mondo gay dalla prima “Canzonissima”, quando molti ragazzi mi inviano lettere». Inizia così il 30 novembre del 2018 ildisull’etichetta di icona gay che si era guadagnata nel corso della sua carriera. La presentatrice, scomparsa oggi all’età di 78 anni a causa di una malattia, spiegò senza filtri la propria esperienza con il mondo Lgbtq+. «Ho iniziato a informarmi, anchemolte persone dei cast dove ho lavorato erano gay. Mi sono sempre chiesta», proseguiva l’icona, «come’è possibile che esista questo gap tra genitori, figli amici e società di fronte a delle ...

