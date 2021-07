Perché Raffaella Carrà è un’icona transfemminista senza tempo (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffella Carrà, Canzonissima, 1971 (Foto: Rino Petrosino/Mondadori via Getty Images)Una celebre frase di Antonio Gramsci dice : “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Nei momenti di grande cambiamento, è vero, possono nascere mostri. Oppure possono accadere meraviglie. In un’Italia in bilico tra modernità e passato, tra Democrazia Cristiana e PCI, schiacciata dai giovani in rivolta e dal bigottismo più spinto, una giovane donna romagnola arrivò a incarnare il cambiamento e a farlo diventare, sempre per citare Gramsci, “nazionalpopolare”. Quella donna era Raffaella Carrà. ... Leggi su wired (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffella, Canzonissima, 1971 (Foto: Rino Petrosino/Mondadori via Getty Images)Una celebre frase di Antonio Gramsci dice : “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Nei momenti di grande cambiamento, è vero, possono nascere mostri. Oppure possono accadere meraviglie. In un’Italia in bilico tra modernità e passato, tra Democrazia Cristiana e PCI, schiacciata dai giovani in rivolta e dal bigottismo più spinto, una giovane donna romagnola arrivò a incarnare il cambiamento e a farlo diventare, sempre per citare Gramsci, “nazionalpopolare”. Quella donna era. ...

