Perché la rivoluzione necessaria è quella della sostenibilità

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un nuovo paradigma economico, una nuova economia, significa in poche parole modificare radicalmente i modi e le regole con cui viene prodotta e distribuita la ricchezza. Ma anche introdurre nuovi criteri per misurarla, la ricchezza. C’è già stata un’evoluzione nel nostro modo di pensare il rapporto tra l’economia e il mondo. Comincia tutto con una crisi, profonda ma fertile. A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 diventa sempre più evidente che il modello dell’economia lineare – più produci, più vendi, più fai profitti – non funziona più. Sconvolgimenti sociali e ambientali rendono questo tipo di crescita insostenibile. Nel 1987 la World Commission of Environment and Development, in un rapporto ...