Perché è morta Raffaella Carrà? Che cosa ci ha portato via la stella della tv

Si è spente a 78 anni Raffella Carrà, la vera leggenda della tv italiana che lascia un vuoto incolmabile ma Perché? Che cosa ha ucciso la conduttrice? La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà giunge come un fulmine a ciel sereno in questo caldo pomeriggio di luglio. Un'addio inatteso di una donna che ha fatto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ellittica_ : La Carrà è morta e io sto reagendo malissimo perché non immaginavo che questo giorno potesse mai arrivare - fvcksof : raffaella carrà è morta ma come quando perché - ehydemetria : RT @StalkerAnsya: È morta Raffaella Carrà. Non so cosa dire, sono senza parole perché era una di quelle persone che ci si aspetta siano imm… - Studuisse : RIP È morta la #Carrà. Ai miei tempi era famosa perché aveva l' #ombelico. - evansxlali : Raffaella non è morta, continuerà a vivere nei nostri ricordi e le sue canzoni continueranno ad essere ascoltate pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché morta Morta Raffaella Carrà: lutto all'Argentario, qui il suo buen retiro E' morta Raffaella Carrà Negli anni Raffaella Carrà aveva legato il suo nome a un evento locale di ... Anche perché è qui che la Carrà ha ideato insieme ai suoi collaboratori alcune delle sue ...

E' morta Raffaella Carrà Negli anni Raffaella Carrà aveva legato il suo nome a un evento locale di ... Anche perché è qui che la Carrà ha ideato insieme ai suoi collaboratori alcune delle sue ...