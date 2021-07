Per Kate Middleton scatta l’isolamento domiciliare per Covid (Di lunedì 5 luglio 2021) La Duchessa di Cambridge si trova in isolamento domiciliare, a causa di una persona risultata positiva al coronavirus, incontrata durante una partita. In queste ultime ore sono stati per lei rimandati tutti gli impegni della famiglia reale. Kate Middleton è risultata positiva al Covid, la Duchessa è entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus. Kate nei prossimi giorni non potrà prendere parte agli impegni istituzionali ai quali dunque parteciperà solo il principe William, suo marito. Kate dunque potrebbe essere stata a contatto durante la partita Inghilterra-Germania, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021) La Duchessa di Cambridge si trova in isolamento, a causa di una persona risultata positiva al coronavirus, incontrata durante una partita. In queste ultime ore sono stati per lei rimandati tutti gli impegni della famiglia reale.è risultata positiva al, la Duchessa è entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus.nei prossimi giorni non potrà prendere parte agli impegni istituzionali ai quali dunque parteciperà solo il principe William, suo marito.dunque potrebbe essere stata a contatto durante la partita Inghilterra-Germania, ...

