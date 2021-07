Pendragon annuncia “Il Regno di Valiria”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021)Game Studio è lieta dire l’arrivo per il prossimo autunno de Ildi. Grazie all’accordo raggiunto con il loro partner di Daily Magic Games, il gioco arriverà nei migliori negozi di giochi, completamente tradotto in lingua italiana. Accolto in maniera estremamente positiva da critica e pubblico, e insignito del “sealof approval” da parte di The Dice Tower, Ildiarriva finalmente anche sul mercato italiano comprensivo di migliorie e cambiamenti apportati alla Seconda Edizione del gioco. Scatola del gioco – Fonte: CS ...