Partite IVA, scadenze fiscali verso slittamento al 30 settembre (Di lunedì 5 luglio 2021) empi più lunghi per le scadenze fiscali delle partire IVA, che potrebbero slittare nuovamente sino a dopo l’estate. Sarebbe infatti cosa fatta il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell’Irap dal 30 giugno al 30 settembre, grazie ad un emendamento inserito nel decreto Sostegni Bis, che allungherebbe ulteriormente il termine già slittato al 20 luglio dal Dpcm di fine giugno. Una posta che coinvolgerebbe 4,3 milioni di Partite IVA e che vale ben 8 miliardi di euro in termini di entrate. Il “regalo” con il Sostegni Bis L’approvazione dei circa 500 emendamenti e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) empi più lunghi per ledelle partire IVA, che potrebbero slittare nuovamente sino a dopo l’estate. Sarebbe infatti cosa fatta il rinvio delleper il versamento delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell’Irap dal 30 giugno al 30, grazie ad un emendamento inserito nel decreto Sostegni Bis, che allungherebbe ulteriormente il termine già slittato al 20 luglio dal Dpcm di fine giugno. Una posta che coinvolgerebbe 4,3 milioni diIVA e che vale ben 8 miliardi di euro in termini di entrate. Il “regalo” con il Sostegni Bis L’approvazione dei circa 500 emendamenti e ...

