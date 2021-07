Parità di genere: nasce “Femministi” la scuola di formazione per i dirigenti politici uomini (Di lunedì 5 luglio 2021) Una formazione politica per promuovere la parità di genere: a Roma nasce «Femministi! – Laboratorio per un altro genere di politica», una vera e propria scuola per dirigenti politici uomini. L’iniziativa è promossa da +Europa con i fondi del 2×1000 ed è partecipata anche da Pd, Azione, Verdi, Italia Viva, M5S e lista Sala. Sono in programma 15 ore di formazione: i laboratori spaziano dalla valutazione d’impatto di genere delle politiche pubbliche, una metodologia richiesta dalla stessa Commissione europea per i programmi di spesa del Recovery Fund, all’applicazione della politica delle quote. E affrontano anche la questione di come i media coprono le campagne elettorali delle donne. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Una formazione politica per promuovere la parità di genere: a Roma nasce «Femministi! – Laboratorio per un altro genere di politica», una vera e propria scuola per dirigenti politici uomini. L’iniziativa è promossa da +Europa con i fondi del 2×1000 ed è partecipata anche da Pd, Azione, Verdi, Italia Viva, M5S e lista Sala. Sono in programma 15 ore di formazione: i laboratori spaziano dalla valutazione d’impatto di genere delle politiche pubbliche, una metodologia richiesta dalla stessa Commissione europea per i programmi di spesa del Recovery Fund, all’applicazione della politica delle quote. E affrontano anche la questione di come i media coprono le campagne elettorali delle donne.

