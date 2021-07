Parco archeologico di Velia | restauro da 160mila euro con rilievi dell’Anac | “Profili di carenze | approssimazioni e irregolarità”

(Di lunedì 5 luglio 2021) All’interno deldi, nel comune salernitano di Ascea, ci sono i resti del teatro. D’impianto ellenistico, ma ristrutturato in età romana. Con la cavea che, dall’alto dell’acropoli, permette di osservare la città antica. A marzo si é concluso un intervento di manutenzione straordinaria, per un importo di 158mila. Le ragioni spiegate sul portale deldi Paestum e. “Il degrado avanzato in cui versavano le integrazioni delle sedute già parzialmente ripristinate da un progetto didi quasi vent’anni ...

Qualche sera fa mia moglie e io abbiamo assistito alla bellissima messa in scena del 'Purgatorio' di Dante di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi al teatro Grande deldi Pompei, uno degli spettacoli nel cartellone della quarta edizione di 'Pompeii Theatrum Mundi', la rassegna estiva del Teatro di Napoli. E ci siamo andati come immersi - benché ...