(Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime affettuosi auguri di rapida convalescenza e pronta guarigione al Santo Padre, dopo l'intervento. Papa Francesco è stato operato in anestesia generale al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare del sigma e secondo il primo bollettino "ha reagito bene" all'intervento. Il Pontefice è arrivato nel primo pomeriggio di ieri con un ridottissimo seguito. L'auto lo ha lasciato all'ingresso principale della struttura ospedaliera del Gemelli. Già dalla mattina al Policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per ...

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Agenzia_Ansa : Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensi… - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - fisco24_info : Papa ricoverato al Gemelli: 'Sta bene'. Gli auguri di Draghi: Il Pontefice 'ha reagito bene' secondo i medici dopo… - askanews_ita : Notte tranquilla per #PapaFrancesco dopo l'operazione -