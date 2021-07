Papa: gastroenterologo Vecchi, 'dieta, riposo e tra 20-30 giorni in attività' (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Un paio di giorni di digiuno e poi potrà riprendere la normale alimentazione. Magari povera di scorie e con più liquidi. Ma già dopo qualche giorno si può ricominciare a mangiare, magari seguendo la dieta mediterranea che è la scelta migliore. La convalescenza? Venti, 30 giorni e potrà tornare a una normale attività lavorativa". Nel frattempo, però, "meglio traccorrere questo periodo in collina senza troppi stress". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Maurizio Vecchi, componente del Gruppo italiano per le malattie infiammatorie croniche Intestinali (Italian Group for ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Un paio didi digiuno e poi potrà riprendere la normale alimentazione. Magari povera di scorie e con più liquidi. Ma già dopo qualche giorno si può ricominciare a mangiare, magari seguendo lamediterranea che è la scelta migliore. La convalescenza? Venti, 30e potrà tornare a una normalelavorativa". Nel frattempo, però, "meglio traccorrere questo periodo in collina senza troppi stress". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Maurizio, componente del Gruppo italiano per le malattie infiammatorie croniche Intestinali (Italian Group for ...

Advertising

italiaserait : Papa, il gastroenterologo: “Dieta, riposo e tra 20-30 giorni in attività” - Adnkronos : #Papa, il gastroenterologo: 'Dieta, riposo e tra 20-30 giorni in attività'. #PapaFrancesco. - fisco24_info : Papa, il gastroenterologo: 'Dieta, riposo e tra 20-30 giorni in attività': Maurizio Vecchi consiglia al Pontefice u… - MikusRB : 'Le vie del signore sono infinite, la volontà di dio è imperscrutabile, ma fammi sentire un po' che dice il gastroe… -