Papa Francesco, ultime notizie sulle condizioni di salute dopo l’operazione al colon (Di lunedì 5 luglio 2021) Il bollettino di mezzogiorno conferma che il Papa «ha reagito bene» all’intervento. Francesco dovrebbe rimanere al Gemelli almeno una settimana Leggi su corriere (Di lunedì 5 luglio 2021) Il bollettino di mezzogiorno conferma che il«ha reagito bene» all’intervento.dovrebbe rimanere al Gemelli almeno una settimana

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - Rvaticanaitalia : RT @vaticannews_it: #5luglio #PapaFrancesco operato ieri sera per circa tre ore, è in buone condizioni - KattInForma : Papa Francesco in ospedale, la Sala Stampa: 'Sta bene. Sette giorni di degenza' -