Papa Francesco operato, "condizioni buone, degenza 7 giorni" (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - Papa Francesco "è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo" dopo essere stato ricoverato in ospedale, al policlinico Gemelli, e operato nella giornata di ieri. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. "L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore", aggiunge il portavoce. "Si prevede - spiega- una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso oggi ...

