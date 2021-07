Papa Francesco operato | “condizioni buone | degenza 7 giorni”

(Di lunedì 5 luglio 2021)“è ingenerali, vigile e in respiro spontaneo” dopo essere stato ricoverato in ospedale, al policlinico Gemelli, enella giornata di ieri. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. “L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore”, aggiunge il portavoce. “Si prevede – spiega- unadi circa 7salvo complicazioni”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso oggi affettuosi ...

è stato sottoposto ad un intervento nel corso della giornata di ieri. Un'operazione programmata che ha occupato le cronache internazionali. Ieri mattina Jorge Mario Bergoglio ha ...e in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo". È quanto ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni , dopo la prima notte trascorsa dal ...Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento condotto in anestesia generale ed eseguito dal prof. Sergio Alfieri, con l'assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Il santo Pa ...