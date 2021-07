Papa Francesco operato all'ospedale Gemelli: ecco le sue condizioni di salute (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella serata di domenica 4 luglio, Papa Francesco è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Il Santo Padre, dopo che era apparso nel consueto appuntamento con l'Angelus in Piazza San Pietro, e dopo aver annunciato un prossimo viaggio apostolico dal 12 al 15 settembre in Ungheria, dove incontrerà anche il Primo Ministro Viktor Orbán, si è recato presso l'ospedale romano per un intervento già programmato. L'arrivo in ospedale nel pomeriggio, subito operato Arrivato in ospedale intorno alle 15, il Santo Padre è stato accolto negli stessi ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella serata di domenica 4 luglio,è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Policlinicodi Roma. Il Santo Padre, dopo che era apparso nel consueto appuntamento con l'Angelus in Piazza San Pietro, e dopo aver annunciato un prossimo viaggio apostolico dal 12 al 15 settembre in Ungheria, dove incontrerà anche il Primo Ministro Viktor Orbán, si è recato presso l'romano per un intervento già programmato. L'arrivo innel pomeriggio, subitoArrivato inintorno alle 15, il Santo Padre è stato accolto negli stessi ...

