Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli: com’è la stanza che ha ospitato anche Giovanni Paolo II (Di lunedì 5 luglio 2021) Come annunciato nelle ultime ore, Papa Francesco si trova attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove si è sottoposto un intervento per una stenosi diverticolare del colon. Il pontefice ha trascorso la prima notte nella sua stanza all’interno della struttura, la stessa che in passato aveva già ospitato un suo predecessore. Lo spazio riservato a Bergoglio sembra essere dotato di tutti i comfort necessari al paziente, compresa una piccola cappella per permettergli di pregare senza doversi allontanare dal suo letto. Papa Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Come annunciato nelle ultime ore,si trova attualmente ricoverato presso ildi Roma, dove si è sottoposto un intervento per una stenosi diverticolare del colon. Il pontefice ha trascorso la prima notte nella suaall’interno della struttura, la stessa che in passato aveva giàun suo predecessore. Lo spazio riservato a Bergoglio sembra essere dotato di tutti i comfort necessari al paziente, compresa una piccola cappella per permettergli di pregare senza doversi allontanare dal suo letto....

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #5luglio a #PapaFrancesco ricoverato al Policlinico gemelli, l'affetto e gli auguri da tutto il mondo - PennyDreadfull_ : RT @ComVentotene: Non perdetevi anche gli altri appassionanti articoli di #Bottura: “Cara Marie Curie si sbaglia, il polonio non è radioat… -