Papa Francesco | l’ultimo bollettino | intervento di 3 ore | sta bene La Santa Sede | “Prevista una degenza di 7 giorni”

(Di lunedì 5 luglio 2021) “e? in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo”. È quanto ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della, Matteo Bruni, dopo la prima notte trascorsa dal Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma. Il portavoce vaticano ha, inoltre, precisato che “l’chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede unadi circa 7salvo complicazioni”. Per questo motivo,...

Lo afferma un comunicato del Direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni. Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo, si legge nel testo. L'intervento durato 3 ore ...?Incontri, laboratori, servizi e sportelli di ascolto faranno da tappe di avvicinamento alla prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco, che si celebrerà domenica 25 l ...