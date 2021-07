Papa Francesco | l’ultimo bollettino | ecco le condizioni del Pontefice

(Di lunedì 5 luglio 2021) . Ilha trascorso tranquillamente la notte dopo l’intervento “Sua Santitàè in buonegenerali, vigile e in respiro spontaneo”. Questa è soltanto la frase iniziale della dichiarazione rilasciata dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. E’ soltanto la frase iniziale, ma sicuramente la frase che tutti volevano ascoltare.ha subito nella serata di ieri un intervento chirurgico per la stenosi diverticolare, della durata di quasi tre ore e terminato intorno alle ore 23. Ilha trascorso tranquillamente la prima ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - AdalucDe : RT @Avvenire_Nei: Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - El_Flagelo : Stenosi diverticolare sintomatica del colon, di cosa si tratta.. La patologia per la quale Papa Francesco sarà ope… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

'Sua Santitàè in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia ...Il Pontefice è vigile e respira autonomamente. Secondo fonti del Vaticano Bergoglio resterà ricoverato al Gemelli di Roma per almeno cinque ...«Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato ...' Un paio di giorni di digiuno e poi potrà riprendere la normale alimentazione . Magari povera di scorie e con più liquidi. Ma già dopo ...