Papa Francesco | l' ultimo bollettino dopo l' operazione | ' Sta bene | la degenza di 7 giorni' In ospedale è protetto da 25 ' angeli custodi'

(Di lunedì 5 luglio 2021) ' Sua Santitàè in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - tempoweb : Vaticano, ora 'comanda' Farrell? Nessun uomo ombra, la politica di Bergoglio #camerlengo #papafrancesco #vaticano… - Toscanaoggi : Intervento chirurgico #PapaFrancesco: Bruni, “buone condizioni generali”. Operazione durata 3 ore, circa 7 giorni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

' Sua Santitàè in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia ..."Il custode fra Marco Moroni con l'intera comunità francescana del Sacro Convento di Assisi portano sulla tomba di Sanla sua preghiera di una pronta guarigione per, le cui condizioni sono confortanti e il decorso procede bene": così padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa della comunità francescana attraverso la sua pagina Facebook. "...«Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la ste ...Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Un paio di giorni di digiuno e poi potrà riprendere la normale alimentazione. Magari povera di scorie e con più liquidi. Ma g ...