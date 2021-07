Papa Francesco | il primo bollettino dopo l' operazione | ' Ha reagito bene all' operazione in anestesia totale'

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli… - masterbubidj : Papa, prima notte al Gemelli'Francesco ha reagito bene' - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli Legg… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Caso più unico che raro, illo confidò ai carcerati di Regina Coeli, e poi non si seppe più ... Finché nel dicembre del 2019 saltò fuori che sì, in effettiera stato operato "mesi prima", ...Un primo sospiro di sollievo:è stato operato per stenosi diverticolare del sigma. Ora dovrà rimanere in ospedale almeno per cinque giorni. Fino a ieri tuttavia nessuno si aspettava ...Il galà di arti marziali ‘I Piceni 2021’ è riuscito davvero bene. Nonostante le normative anticovid la Kick Boxing Ascoli è riuscita nell’impresa, davvero difficile, di realizzare quest’evento sportiv ...Papa Francesco ha «reagito bene» all'intervento chirurgico programmato al colon a cui era stato sottoposto domenica, ha detto l'ufficio stampa del ...