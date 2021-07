Papa Francesco è stato operato: quali sono le sue condizioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Santo Padre, dopo il ricovero all’ospedale “Agostino Gemelli” di Roma, ha subito un intervento chirurgico. Qual è il suo stato di salute? Secondo il bollettino medico, l’operazione è andata bene e il Papa “ha reagito bene”. Si trattava di un’operazione già programmata da tempo. Ieri, il Pontefice ha, comunque, recitato l’Angelus insieme ai fedeli L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Santo Padre, dopo il ricovero all’ospedale “Agostino Gemelli” di Roma, ha subito un intervento chirurgico. Qual è il suodi salute? Secondo il bollettino medico, l’operazione è andata bene e il“ha reagito bene”. Si trattava di un’operazione già programmata da tempo. Ieri, il Pontefice ha, comunque, recitato l’Angelus insieme ai fedeli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - Miti_Vigliero : Come sta Papa Francesco dopo l’intervento di ieri - tempoweb : Per #PapaFrancesco 'nessuna criticità'. #Gemelli blindato, e la comunicazione è un caso #vaticano #romaa #colon… -