Papa Bergoglio, notte tranquilla dopo l'operazione al colon: sarà dimesso tra 5 giorni (Di lunedì 5 luglio 2021) notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli, la prima dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera, programmato per una stenosi diverticolare del sigma

