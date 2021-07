Pallanuoto | triangolare a Cagliari per il Settebello | i convocati per Russia e Croazia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il tecnico delSandro Campagna ha diramato la lista deiper ilin programma a. Da venerdì 9 a domenica 11 luglio la Nazionale maschile disfiderà infattinell’ultimo evento prima dei Giochi di Tokyo 2020. Saranno 18 gli atleti che voleranno in Sardegna, di seguito la lista completa: Jacopo Alesiani e Vincenzo Dolce, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Marco Del Lungo (Esercito/AN Brescia), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro ...

... con lui il presidente nazionale della FIN Paolo Barelli , il Commissario Tecnico della Nazionale Sandro Campagna , il Direttore Tecnico del settoredella Nazionale italiana Fabio Conti ...... al cittì azzurro Sandro Campagna, al Direttore Tecnico del settoredella Nazionale italiana Fabio Conti, al presidente del CONI Sardegna Bruno Perra e al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. ...“Un'esperienza strepitosa per i ragazzi, che hanno dimostrato di sapersi adattare in un torneo svolto in acque marine che, sappiamo, rende più difficoltose le azioni di gioco”, ad affermarlo Marina Be ...Dopo dieci anni il Settebello di Sandro Campagna torna a Cagliari. La nazionale di pallanuoto, che ha chiuso al quarto posto le Superfinal di World League a Tblisi, si prepara a rifinire l'esordio oli ...