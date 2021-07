Palermo, ritorno da Campione del Mondo: Zaccardo ospite al camp di Giovanni Tedesco (Di lunedì 5 luglio 2021) Il summer camp indetto da Giovanni Tedesco avrà come ospite un altro ex giocatore del Palermo: il campione del Mondo del 2006 Cristian Zaccardo condurrà gli allenamenti del campus nelle giornate del 7 e dell'8 luglio Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Il summerindetto daavrà comeun altro ex giocatore del: ildeldel 2006 Cristiancondurrà gli allenamenti delus nelle giornate del 7 e dell'8 luglio

Advertising

Mediagol : Palermo, ritorno da Campione del Mondo: Zaccardo ospite al camp di Giovanni Tedesco - ILOVEPACALCIO : Gds: “#Palermo. Il ritorno a casa di #Marong prima della firma” ' - Ilovepalermocalcio - Gambia_bot : RT @tifosipalermoit: Il difensore torna finalmente in Gambia dopo cinque anni dalla traversata e con una maglietta rosanero per la madre h… - tifosipalermoit : Il difensore torna finalmente in Gambia dopo cinque anni dalla traversata e con una maglietta rosanero per la madre… - bennygiardina : Incredibile il ritorno d'immagine per Palermo, una città dove puoi ostentare il tuo essere idiota senza che nessuno ti prenda a boffe. -