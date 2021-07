Palermo 'perde' il porto dell'Acquasanta, chiuso al pubblico (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Il mare di Palermo 'perde' un altro pezzo, che va ai privati. Si tratta del porto turistico di Acquasanta, da qualche settimana chiuso al pubblico e a tempo indeterminato. Diversi cittadini - tra cui coppie di fidanzati, famiglie e lavoratori dei diversi siti della borgata marinara di Palermo che confina con l'Arenella - hanno trovato un cancello a sbarrare loro il passo per una semplice passeggiata, una pausa pranzo, un selfie tra le aiuole con lo sfondo delle barche da diporto o una foto di nozze. "E' un'area demaniale in ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - Il mare di' un altro pezzo, che va ai privati. Si tratta delturistico di, da qualche settimanaal pubblico e a tempo indeterminato. Diversi cittadini - tra cui coppie di fidanzati, famiglie e lavoratori dei diversi sitia borgata marinara diche confina con l'Arenella - hanno trovato un cancello a sbarrare loro il passo per una semplice passeggiata, una pausa pranzo, un selfie tra le aiuole con lo sfondoe barche da dio una foto di nozze. "E' un'area demaniale in ...

Palermo 'perde' il porto dell'Acquasanta, chiuso al pubblico AGI - Agenzia Giornalistica Italia Palermo 'perde' il porto dell'Acquasanta, chiuso al pubblico La relazione tra Palermo e il mare è talmente stretta che la città talvolta ha assunto le forme di chi lo naviga, ma accedervi è sempre più arduo: i lidi a Mondello e il dazio 'medioevale' a Capo Gall ...

