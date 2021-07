Palermo: obiettivi, addii e nodi da sciogliere. La situazione per singolo reparto (Di lunedì 5 luglio 2021) Calciomercato asfittico e dalle mille criticità, condizionato dall'onda lunga del Covid-19: il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, lavora in sinergia con il tecnico Filippi per rinforzare l'organico tra innesti e nodi da sciogliere Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Calciomercato asfittico e dalle mille criticità, condizionato dall'onda lunga del Covid-19: il direttore sportivo del, Renzo Castagnini, lavora in sinergia con il tecnico Filippi per rinforzare l'organico tra innesti eda

Advertising

Mediagol : Palermo: obiettivi, addi e nodi da sciogliere. La situazione per singolo reparto - Elisabe94838092 : RT @laperlaneranera: Vaccini, arruolati i medici di famiglia: in Sicilia pagamenti da record. Nei Paesi conquistati dalla Germania nel 1939… - MarySpes : RT @laperlaneranera: Vaccini, arruolati i medici di famiglia: in Sicilia pagamenti da record. Nei Paesi conquistati dalla Germania nel 1939… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Vaccini, arruolati i medici di famiglia: in Sicilia pagamenti da record. Nei Paesi conquistati dalla Germania nel 1939… - ILOVEPACALCIO : #Palermo, sfuma #Marotta ? Tutti gli altri obiettivi per l'attacco -