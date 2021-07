Palazzo crollato a Miami, la Cnn: nei garage infiltrazioni d’acqua da 40 anni. Si cercano ancora sopravvissuti – Il video (Di lunedì 5 luglio 2021) Emergono nuovi inquietanti dettagli sul crollo di un Palazzo di 12 piani a nord di Miami Beach. Nell’autunno e nell’inverno del 2020 ai residenti del condominio furono mostrate delle slide con alcuni lavori da fare urgentemente, tra cui l’impermeabilizzazione dei garage, dove ci sarebbe stato uno scarso drenaggio. Insomma, c’erano infiltrazioni d’acqua nei garage. Una situazione che, come scrive la Cnn, sarebbe andata avanti per 40 anni, minando di fatto le fondamenta dell’edificio. Nel Palazzo crollato a Miami ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Emergono nuovi inquietanti dettagli sul crollo di undi 12 piani a nord diBeach. Nell’autunno e nell’inverno del 2020 ai residenti del condominio furono mostrate delle slide con alcuni lavori da fare urgentemente, tra cui l’impermeabilizzazione dei, dove ci sarebbe stato uno scarso drenaggio. Insomma, c’eranonei. Una situazione che, come scrive la Cnn, sarebbe andata avanti per 40, minando di fatto le fondamenta dell’edificio. Nel...

