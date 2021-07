Palamara rompe il giocattolo delle toghe | ripensare il rapporto fra magistratura e stampa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 luglio 2021) “E’ un effetto forte vedere proiettata la propria storia, mai mi sarei aspettato di vederla in un libro e vederla in un teatro è ancora più forte”, ammette l’ex-pm Lucadopo aver visto lo spettacolo teatrale ‘Il Sistema’ tratto dal suo omonimo libro intervista con Alessandro Sallusti andato in scena ieri sera in prima nazionale a Casale Monferrato nell’ambito del festival ‘CulturaIdentita’’. A portare sulle scene ‘Il Sistema’, cioè potere dellae l’influenza che ha avuto sulla politica italiana, Edoardo Sylos Labini con Simone Guarany, nell’adattamento teatrale di Angelo Crespi. Intervistato dal direttore dell’Adnkronos, Gian Marco ...