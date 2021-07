Paganini spiega: "Maksimovic non convinto dalle offerte turche, il rinnovo è un'idea. Fabian Ruiz può essere sacrificato" (Di lunedì 5 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: "Felipe Anderson alla Lazio? Praticamente è un'operazione che non costa nulla, dovrebbe arrivare a parametro zero. Sarebbe il primo esterno chiesto da Sarri, sull'altro invece la Lazio andrà a investire. Bisogna capire quanto la Lazio porterà a casa con la cessione di Correa. Inter? Se tiene Lautaro deve piazzare alcuni giocatori che non rientra nel progetto, come Joao Mario. L'entrata dell'Inter è vincolata dalle cessioni. Su Raspadori c'è un discorso di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato: "Felipe Anderson alla Lazio? Praticamente è un'operazione che non costa nulla, dovrebbe arrivare a parametro zero. Sarebbe il primo esterno chiesto da Sarri, sull'altro invece la Lazio andrà a investire. Bisogna capire quanto la Lazio porterà a casa con la cessione di Correa. Inter? Se tiene Lautaro deve piazzare alcuni giocatori che non rientra nel progetto, come Joao Mario. L'entrata dell'Inter è vincolatacessioni. Su Raspadori c'è un discorso di ...

