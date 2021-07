Padovan sicuro: "Insigne sta giocando un ottimo Europeo, vi dico che voto merita fin qui" (Di lunedì 5 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato: "L'intervista di Gattuso? Le domande sono state poco incalzanti, certamente Gattuso non ha passato un bel periodo a Napoli né come allenatore né come uomo. A Firenze, a mio avviso, avrebbe trovato una sorta di Paradiso, ma è stato tradito, non so se da Commisso, dal suo procuratore Jorge Mendes o da Paratici, che magari gli aveva promesso la panchina del Tottenham. Ha affermato nell’intervista di non essere razzista, omofobo e sessista, però, purtroppo, in passato ha rilasciato frasi abbastanza ambigue su questi argomenti e in ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo, giornalista di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato: "L'intervista di Gattuso? Le domande sono state poco incalzanti, certamente Gattuso non ha passato un bel periodo a Napoli né come allenatore né come uomo. A Firenze, a mio avviso, avrebbe trovato una sorta di Paradiso, ma è stato tradito, non so se da Commisso, dal suo procuratore Jorge Mendes o da Paratici, che magari gli aveva promesso la panchina del Tottenham. Ha affermato nell’intervista di non essere razzista, omofobo e sessista, però, purtroppo, in passato ha rilasciato frasi abbastanza ambigue su questi argomenti e in ...

Advertising

Spazio_Napoli : Padovan sicuro: 'Insigne sta giocando un ottimo Europeo, vi dico che voto merita fin qui' - infoitsport : Padovan sicuro: «Bastoni su Lukaku? No, Chiellini! Già in Juventus-Inter…» - AndreaInterNews : RT @internewsit: Padovan sicuro: «Bastoni su Lukaku? No, Chiellini! Già in Juventus-Inter...» - - internewsit : Padovan sicuro: «Bastoni su Lukaku? No, Chiellini! Già in Juventus-Inter...» - -

Ultime Notizie dalla rete : Padovan sicuro Calcio C, Zocchi: "Un'Imolese giovane per puntare a crescere" Cosa farete? "Polidori, Sall, Chinellato, Stanco, Padovan: penso che un attacco del genere una ... Partenze sicure? "Di sicuro nel calcio non c'è nulla. Le prime telefonate sono per capire quanto può ...

Padovan su Juve Milan: 'Vincono i rossoneri, la Juve gioca peggio' Padovan su Juve Milan, le parole del giornalista 'E' successo, infatti, che qualcuno mi abbia sentito a Sky o alla radio affermare che i rossoneri vinceranno di sicuro. La risposta è nella ...

Padovan sicuro: «Bastoni su Lukaku? No, Chiellini! Già in Juventus-Inter…» Inter-News.it Padovan: "Italia-Belgio? Sono convinto che giocherà Berardi" Intervenuto negli studi di "Sky Sport", il collega Giancarlo Padovan si sofferma sulle scelte di Roberto Mancini in vista del quarto di finale degli Europei tra Belgio e Italia, in ...

Padovan: "Credo debba essere Chiellini a marcare Lukaku" Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così di Italia-Belgio e dello spauracchio numero uno per gli azzurri, Romelu Lukaku: “Credo che ...

Cosa farete? "Polidori, Sall, Chinellato, Stanco,: penso che un attacco del genere una ... Partenze sicure? "Dinel calcio non c'è nulla. Le prime telefonate sono per capire quanto può ...su Juve Milan, le parole del giornalista 'E' successo, infatti, che qualcuno mi abbia sentito a Sky o alla radio affermare che i rossoneri vinceranno di. La risposta è nella ...Intervenuto negli studi di "Sky Sport", il collega Giancarlo Padovan si sofferma sulle scelte di Roberto Mancini in vista del quarto di finale degli Europei tra Belgio e Italia, in ...Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così di Italia-Belgio e dello spauracchio numero uno per gli azzurri, Romelu Lukaku: “Credo che ...