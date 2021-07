Ospedali di Bosa e Ghilarza | riaprono i reparti di Medicina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali Bosa

Sardegna Live

Nei mesi scorsi erano stati riconvertiti in reparti Covid per far fronte alla pandemia Di: Redazione Sardegna Live Riaprono oggi le Unità operative di Medicina degli ospedali "Mastino" di Bosa e "Delogu" di Ghilarza, che nei mesi scorsi erano state riconvertite in reparti Covid per far fronte alla pandemia. Dopo le operazioni di decontaminazione e riadeguamento ...