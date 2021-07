Oso, un nuovo made in Italy etico e sostenibile nei negozi NaturaSì (Di lunedì 5 luglio 2021) “Osare per realizzare il cambiamento”, questo il messaggio di “OSO vestire etico e inclusivo”, nuova linea di abbigliamento in vendita nei negozi NaturaSì, la più grande realtà del biologico in Italia. Rispetto dell’ambiente e tutela dei diritti dei lavoratori sono le basi su cui poggia la nuova linea che fa dei giovani il suo punto di forza. “Pensare bio per noi significa anche questo: non lasciare indietro nessuno e rifiutare ogni tipo di sfruttamento”, ha dichiarato Fausto Jori, Amministratore delegato di NaturaSì, presentando la nuova linea, da lui definita “speciale” perché “pensata e disegnata dai giovani del nostro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) “Osare per realizzare il cambiamento”, questo il messaggio di “OSO vestiree inclusivo”, nuova linea di abbigliamento in vendita nei, la più grande realtà del biologico in Italia. Rispetto dell’ambiente e tutela dei diritti dei lavoratori sono le basi su cui poggia la nuova linea che fa dei giovani il suo punto di forza. “Pensare bio per noi significa anche questo: non lasciare indietro nessuno e rifiutare ogni tipo di sfruttamento”, ha dichiarato Fausto Jori, Amministratore delegato di, presentando la nuova linea, da lui definita “speciale” perché “pensata e disegnata dai giovani del nostro ...

Advertising

HuffPostItalia : Oso, un nuovo made in Italy etico e sostenibile nei negozi NaturaSì - renderman81 : @King1Brutal Madonna. Qui in ufficio si lamentano spesso perché oso, prendo cose da mangiare o da bere per provarle… - black_swanSOTY : Raga i BTS incontreranno di nuovo gli ARMY di persona ?? non oso immaginare la loro felicità - iMatteo_Pau : Io non oso immaginare coloro che nel 2015 acquistarono il primissimo #AppleWatch in Oro 18 carati. Chissà ad oggi… - HyboriaLeague : @MU2solutions Io sono di umore nero da un po' perché lunedì ho una risonanza magnetica al ginocchio e già so quel c… -