Oroscopo Ariete, domani 6 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 5 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell'Ariete. Carissimi amici dell'Ariete, la vostra giornata di martedì sembra essere ancora caratterizzata dalla brutta presenza della Luna alle vostre spalle, in angolo negativo. Tuttavia, non preoccupatevi perché dalla vostra parte potrete contare su Venere e Marte postivi che cercheranno di mitigare leggermente gli ...

