Opec+ torna a riunirsi per patteggiare aumento produttivo

T orna l'attenzione sull'+ che, dopo il flop delle trattative della scorsa settimana ,a riunirsi oggi per cercare un faticoso accordo su un eventuale aumento produttivo. Una decisione cruciale da cui dipende anche ......attendono la pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro americano e sviluppi dai Paesi+ ...a salire lo spread , attestandosi a +107 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il ...(Teleborsa) - Torna l'attenzione sull'Opec+ che ... che conferma i tagli decisi in piena pandemia sino a marzo 2022. Altri membri Opec come Russia ed Arabia Saudita propendevano invece per un ...(Teleborsa) - Il petrolio scambia in leggero rialzo in attesa di sapere cosa sarà deciso nel meeting odierno dell'OPEC+ (la formulazione allargata dei produttori di greggio che comprende membri ...