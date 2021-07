OPEC+, rinvio del meeting dopo scontro Arabia Saudita-UAE (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del petrolio sono aumentati di circa l’1% dopo il rinvio a data da destinarsi del meeting dell’OPEC+ (la formulazione allargata dei produttori di greggio che comprende membri del cartello e membri esterni). L’annuncio per l’aumento della produzione globale, vista la ripartenza della maggior parte delle economie, era atteso per venerdì, ma l’opposizione degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ha fatto naufragare le trattative. Tutte le decisioni dell’OPEC+ devono essere infatti prese all’unanimità, e neppure oggi i ministri dei Paesi coinvolti sono riusciti a fare passi avanti. L’intesa non è ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del petrolio sono aumentati di circa l’1%ila data da destinarsi deldell’(la formulazione allargata dei produttori di greggio che comprende membri del cartello e membri esterni). L’annuncio per l’aumento della produzione globale, vista la ripartenza della maggior parte delle economie, era atteso per venerdì, ma l’opposizione degli Emirati Arabi Uniti (UAE) ha fatto naufragare le trattative. Tutte le decisioni dell’devono essere infatti prese all’unanimità, e neppure oggi i ministri dei Paesi coinvolti sono riusciti a fare passi avanti. L’intesa non è ...

Advertising

donatellaluisa : RT @InvestoPro_ita: ??L' #Opec+ rinvia decisione su aumento produzione di #petrolio per la seconda parte dell'anno. I paesi si trovano in di… - InvestoPro_ita : ??L' #Opec+ rinvia decisione su aumento produzione di #petrolio per la seconda parte dell'anno. I paesi si trovano i… - newsfinanza : Petrolio in rialzo su rinvio colloqui OPEC+ -