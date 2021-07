Omofobia, massacrato e ucciso di botte in Spagna: migliaia in piazza (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono migliaia le persone scese in piazza questa sera in tutta la Spagna per chiedere che sia fatta giustizia per Samuel Luiz, un giovane di 24 anni massacrato di botte nella notte tra venerdì e sabato a La Coruna in un omicidio omofobico. Alcune manifestazioni sono state organizzate dalle associazioni Lgbtq. Con l’hashtag #JusticiaParaSamuel, attivisti, politici e artisti hanno chiesto che venga fatta chiarezza sul crimine. La polizia ha già interrogato 13 persone oggi e si stanno analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza della discoteca che hanno ripreso il pestaggio. Nei filmati appaiono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Sonole persone scese inquesta sera in tutta laper chiedere che sia fatta giustizia per Samuel Luiz, un giovane di 24 annidinella notte tra venerdì e sabato a La Coruna in un omicidio omofobico. Alcune manifestazioni sono state organizzate dalle associazioni Lgbtq. Con l’hashtag #JusticiaParaSamuel, attivisti, politici e artisti hanno chiesto che venga fatta chiarezza sul crimine. La polizia ha già interrogato 13 persone oggi e si stanno analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza della discoteca che hanno ripreso il pestaggio. Nei filmati appaiono ...

Advertising

occhio_notizie : Omofobia, massacrato e ucciso di botte in Spagna: migliaia in piazza - ilblogdiandy : RT @Adnkronos: #Omofobia, massacrato e ucciso di botte in #Spagna: migliaia in piazza. - FRANCESC0PAGANO : RT @Adnkronos: #Omofobia, massacrato e ucciso di botte in #Spagna: migliaia in piazza. - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Omofobia, massacrato e ucciso di botte in #Spagna: migliaia in piazza. - Adnkronos : #Omofobia, massacrato e ucciso di botte in #Spagna: migliaia in piazza. -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia massacrato Omofobia, massacrato e ucciso di botte in Spagna: migliaia in piazza ... un giovane di 24 anni massacrato di botte nella notte tra venerdì e sabato a La Coruna in un omicidio omofobico . Alcune manifestazioni sono state organizzate dalle associazioni Lgbtq. Con l'hashtag ...

Hemingway oggi sarebbe ammazzato dal politicamente corretto ...nel rapporto con Fitzgerald - l e associazioni Lgtb rispolvererebbero la sua presunta omofobia ; ... Hemingway, oggi, verrebbe massacrato dagli ambientalisti e dagli animalisti. I n Morte nel pomeriggio ...

Omofobia, massacrato e ucciso di botte in Spagna: migliaia in piazza Adnkronos Massacrato di botte a 24 anni, ipotesi aggressione omofoba Il fatto è accaduto a La Coruña, in Galizia. Alla base un fraintendimento sull'uso del cellulare. I collettivi Lgbt urlano al "crimine d'odio" ...

Piemonte. Sputi e insulti dal vicino di casa perché gay Simone è un make-up artist 34enne di Villar Perosa, vicino a Pinerolo. È lui l'ennesima vittima di quell'incremento di odio omofobico che è stato causato da una certa retorica populista.

... un giovane di 24 annidi botte nella notte tra venerdì e sabato a La Coruna in un omicidio omofobico . Alcune manifestazioni sono state organizzate dalle associazioni Lgbtq. Con l'hashtag ......nel rapporto con Fitzgerald - l e associazioni Lgtb rispolvererebbero la sua presunta; ... Hemingway, oggi, verrebbedagli ambientalisti e dagli animalisti. I n Morte nel pomeriggio ...Il fatto è accaduto a La Coruña, in Galizia. Alla base un fraintendimento sull'uso del cellulare. I collettivi Lgbt urlano al "crimine d'odio" ...Simone è un make-up artist 34enne di Villar Perosa, vicino a Pinerolo. È lui l'ennesima vittima di quell'incremento di odio omofobico che è stato causato da una certa retorica populista.