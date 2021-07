Omofobia, Gandolfini (Family day): “Bene emendamenti Iv ma non c’è bisogno del ddl Zan” (Di lunedì 5 luglio 2021) “L’ideologia gender non esiste nelle scuole? La battuta dell’Azzolina è priva di senso della realtà, i dati reali dicono il contrario. Infatti uno dei punti che abbiamo fortemente contrastato nel ddl zan è proprio l’introduzione dell’identità di genere nei programmi scolastici. Non vogliamo che la scuola sia trasformata in una sorta di mistica fascista di indottrinamento, come fu ai tempi del ventennio”. Ne parla con l’Adnkronos Massimo Gandolfini, organizzatore del ‘Family day’, che nel tentativo di mediazione in corso anche attraverso gli ultimi emendamenti presentati da Italia Viva riconosce “elementi positivi, perché quasi tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) “L’ideologia gender non esiste nelle scuole? La battuta dell’Azzolina è priva di senso della realtà, i dati reali dicono il contrario. Infatti uno dei punti che abbiamo fortemente contrastato nel ddl zan è proprio l’introduzione dell’identità di genere nei programmi scolastici. Non vogliamo che la scuola sia trasformata in una sorta di mistica fascista di indottrinamento, come fu ai tempi del ventennio”. Ne parla con l’Adnkronos Massimo, organizzatore del ‘day’, che nel tentativo di mediazione in corso anche attraverso gli ultimipresentati da Italia Viva riconosce “elementi positivi, perché quasi tutte le ...

