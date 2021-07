Advertising

Tg3web : Nuovo salvataggio al largo della Libia. La Ocean Viking ha soccorso nella notte oltre 300 migranti. La loro imbarca… - repubblica : Migranti, barcone con 369 persone a bordo rischia di ribaltarsi: salvati dalla Ocean Viking - galax64716705 : RT @ALFO100897: Ocean Viking stracolma, recuperati 572 clandestini: dove sbarcheranno? @MarioDraghiPdC @Viminale Siamo pronti ad 'accoglie… - autocostruttore : Sulla Ocean Viking 572 migranti dopo il sesto salvataggio nella zona libica Portateli in Italia, presto, che ne abbiamo urgente bisogno! - PaolaAnna8 : RT @ALFO100897: Ocean Viking stracolma, recuperati 572 clandestini: dove sbarcheranno? @MarioDraghiPdC @Viminale Siamo pronti ad 'accoglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking

AGI - Agenzia Italia

Sono 572 i migranti a bordo della '' di Sos Mediterranee dopo sei interventi di salvataggio. L'ultimo, quando, dopo cinque ore di difficili operazioni, 369 persone sono state evacuate in ...Questa notte la navedi Sos Méditerranée ha soccorso 369 persone al largo della costa libica , ha reso noto la stessa Ong. Si tratta della sesta operazione di soccorso in pochi giorni: i ...I corpi probabilmente sono in parte dei 43 dispersi nel naufragio sulle coste tunisine tra il 2 e 3 luglio scorso. Ocean Vicking: soccorse altre 369 persone, a bordo sono 572 migranti ...A bordo della nave umanitaria si contano, tra i 572 sopravvissuti, due disabili, di cui uno imbarcato insieme alla sua carrozzina.