Nuovo San Siro | incontro tra la dirigenza rossonera e il sindaco Sala | i dettagli

(Di lunedì 5 luglio 2021)stadio Milano: secondo quanto appreso dalla milannews24.com, oggi pomeriggio è avvenuto untra ile la proprietà Milan Novità sulstadio di Milano. Oggi pomeriggio a Palazzo Marino, ilGiuseppe, ha incontrato Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, in rappresentanza della proprietà e del management di AC Milan. Durante l’, considerato da tutti i partecipanti molto positivo e cordiale, ilha confermato la volontà di proseguire con il progetto per la realizzazione del...

Advertising

AntoVitiello : Incontro nel pomeriggio a Palazzo Marino tra il Sindaco Sala, Gordon Singer, Scaroni e Gazidis. Il Sindaco ha confe… - PBPcalcio : Oggia Palazzo Marino,incontro SALA - SINGER - SCARONI e GAZIDIS. Confermata volontà da parte del sindaco di prosegu… - PadovaCalcio : Massimo #Pavanel è il nuovo allenatore del Calcio #Padova. Nel pomeriggio di oggi il tecnico di San Donà di Piave,… - PrinceCoulbaly : RT @AntoVitiello: Incontro nel pomeriggio a Palazzo Marino tra il Sindaco Sala, Gordon Singer, Scaroni e Gazidis. Il Sindaco ha confermato… - ManuelR97_ : RT @AntoVitiello: Incontro nel pomeriggio a Palazzo Marino tra il Sindaco Sala, Gordon Singer, Scaroni e Gazidis. Il Sindaco ha confermato… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo San

Calcio e Finanza

Vertice tra la dirigenza del Milan e il Sindaco della città Sala, che ha confermato la volontà di proseguire con il progetto per ildistretto sportivo diSiro In casa Milan non si lavora solo al mercato, ma anche alla questione stadio. Oggi pomeriggio, a tal proposito, a Palazzo Marino, il Sindaco del capoluogo lombardo, ......mentre faceva il bagno con i due cuginetti mentre probabilmente cercavano di raggiungere ail ... Giuseppe Nobile, precisando che il corpo è stato recuperato in localitàFrancesco. Lo hanno ...PADOVA - È ufficiale, il Padova ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Massimo Pavanel, reduce dall'esperienza alla Feralpisalò, a guidare i biancoscudati nella stagione 2021-22. Il tecnico 53enne su ...Oggi pomeriggio a Palazzo Marino, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, in rappresentanza della proprietà e del management di AC ...