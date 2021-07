Nuovo fine settimana di Teatro in Cammino ad Acerra, Napoli e Santa Maria Capua Vetere (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Carovana artistica di Teatro in Cammino, che propone spettacoli per famiglie e ragazzi, arriva per il prossimo fine settimana a Napoli, Acerra e Santa Maria Capua Vetere. Al Parco del Castello di Acerra giovedì 8 luglio, alle ore 18, Mutamenti/Teatro Civico 14 è in scena con “La vecchia scortecata”, da Basile e Croce, ideato da Rosario Lerro, con Vincenzo Bellaiuto e Roberto Solofria, l’adattamento a cura di Luigi Imperato. Due vecchine brutte e antipatiche, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Carovana artistica diin, che propone spettacoli per famiglie e ragazzi, arriva per il prossimo. Al Parco del Castello digiovedì 8 luglio, alle ore 18, Mutamenti/Civico 14 è in scena con “La vecchia scortecata”, da Basile e Croce, ideato da Rosario Lerro, con Vincenzo Bellaiuto e Roberto Solofria, l’adattamento a cura di Luigi Imperato. Due vecchine brutte e antipatiche, ...

